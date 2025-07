Botticino Sera, la pioggia fa cadere un masso che blocca via Ghiacciarolo

È piombato sulla sede stradale nella notte, in un tratto dove non vi sono abitazioni e per fortuna in orario notturno. Non si sono registrate conseguenze per le persone, tuttavia ora è necessario mettere in sicurezza la zona e, per questo motivo, al momento la strada è chiusa al traffico.

Dove

Stiamo parlando del masso che, nella notte, probabilmente a seguito delle abbondanti precipitazioni, è franato su via Ghiacciarolo, a Botticino Sera. La roccia, di qualche centinaio di chili, ha richiamato sul posto il sindaco Paolo Apostoli, un geologo, i tecnici comunali, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco giunti da Brescia. «Si tratta di un masso non autonomo, ma staccatosi da una corna – spiega il primo cittadino – e proprio su quest'ultima si sta concentrando l'attenzione, anche perché il pezzo sembra piuttosto fragile. Inoltre altre piogge potrebbero erodere ulteriormente il terreno d'appoggio. La corna non sembra rappresentare imminente pericolo, ma si è già ipotizzato un intervento di puntellamento».

La rimozione

Quanto al masso caduto, che nella discesa ha anche disseminato pezzi, della rimozione se ne occuperà la Protezione Civile. Al momento la strada rimane chiusa, nelle prossime ore si vedrà se sarà possibile una riapertura almeno parziale per i residenti.