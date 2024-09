Botticino piange Maria Cantaboni, la decana morta a 105 anni

Era la decana del paese, memoria storica di un tempo i cui testimoni non ci sono ormai quasi più, custode di una storia piccola e grande che, nel suo volgere, ha visto trasformarsi completamente le strade, i paesaggi, il quotidiano. Si è spenta, a 105 anni, Maria Cantaboni, la decana di Botticino.

Nata nel luglio 1919 in una famiglia di fattori, la signora Cantaboni, l’ultima di tre fratelli, è cresciuta a Mattina, nella contrada di Sott’Acqua, dove è rimasta a vivere anche dopo il matrimonio, celebrato nel '44, con Pietro Cremonesi, e dalla cui unione ha avuto tre figli, Angiolina, che non c'è più, Armando e Carlo che oggi piangono la sua scomparsa.

«Allora era dura - raccontava un paio di anni fa in una testimonianza rilasciata per il libro Terra Avara -. Abbiamo lavorato tanto e, in tempo di guerra, faticato molto.

Io però sono sempre stata contenta perché il Signore mi ha assistito e accompagnato, e il mio Pietro era veramente buono, una persona cara». Con il marito Maria aveva vissuto anche al Vescovado, lavorando come portinaia, rimanendovi una trentina d’anni. I funerali saranno celebrati lunedì, alle 9.30, nella chiesa di Botticino Mattina, partendo dalla Casa Funeraria La Cattolica di Rezzato.