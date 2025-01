Botticino, dopo dieci anni la Leonessa d’Italia fa ritorno a casa

Il blocco venne cavato parecchi anni fa e l’opera iniziata, ma mai conclusa, ora presidia il Bal del Oca

2 ' di lettura

La Leonessa d'Italia nella pietra di Botticino © www.giornaledibrescia.it

Da incompiuta a Leonessa d’Italia. Tornata, dopo un peregrinare di oltre un decennio, su quelle colline dalle quali era stato cavato il blocco di pietra che la teneva celata. Si staglia sopra la Valverde, con il suo profilo fiero e la sua imponenza, la scultura in marmo di Botticino che, nel nome, ma pure nel materiale, racchiude tutta la storia di un territorio. E che, rimasta per anni negli spazi di differenti cantieri, con i tratti abbozzati ma mai completati, ora è visibile ai più in tutta l