Botticino, arrestato in flagranza per estorsione a un imprenditore

I carabinieri hanno fermato un 48enne italiano, impiegato e incensurato, dopo la denuncia della vittima
È stato arrestato in flagranza di reato nella tarda serata di venerdì 20 febbraio a Botticino un 48enne italiano, impiegato e incensurato, ritenuto responsabile di estorsione ai danni di un imprenditore bresciano.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Brescia al termine di un’attività investigativa avviata nei giorni precedenti, dopo che la vittima aveva denunciato una richiesta estorsiva ricevuta tramite una lettera.

A seguito della denuncia, i militari hanno predisposto un servizio mirato per individuare il responsabile e documentare la consegna del denaro.

L’arresto

Secondo quanto ricostruito, l’indagato è stato sorpreso all’interno del garage condominiale in cui risiede mentre ritirava una busta contenente denaro, lasciata secondo le modalità indicate nella richiesta di estorsione. La somma era stata preventivamente predisposta dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione.

Subito bloccato, il 48enne è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso del denaro appena ritirato. L’uomo è stato arrestato e trasferito a Canton Mombello, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario