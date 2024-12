Il boss della mala bresciana arrestato per droga a 77 anni

Giancarlo Rossini dalla sua casa continuava a rifornire i pusher. Ha scontato condanne per oltre 20 anni

2 ' di lettura

Gli agenti della Locale sono arrivati a Rossini seguendo alcuni pusher © www.giornaledibrescia.it

Seduto al banco degli imputati c’è un signore anziano, che parla con la voce tremante e che, quando si alza, è malfermo sulle gambe. In attesa della prossima udienza, in cui si valuterà la purezza della sostanza che gli è stata sequestrata, dovrà restare agli arresti domiciliari ma con limitazioni minime date le sue condizioni di salute. Aveva 10 grammi di cocaina e 2mila euro in contanti, ordinaria amministrazione nel mondo dello spaccio. Ma lui non è uno qualsiasi. Il capo L’uomo arrestato lun