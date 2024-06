Borgosatollo piange l'artista Giovanni Coccoli

Borgosatollo in lacrime per la scomparsa di Giovanni Coccoli. Conosciuto dall’intera comunità borgosatollese per la sua impressionante vena artistica che lo ha visto cimentarsi in diverse tecniche, attraverso le quali ha potuto realizzare capolavori di china, acquaforte, tempera e pirografia.

Il riconoscimento

Coccoli da poco aveva ricevuto l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica, da parte del Presidente della Repubblica, per le mani del Prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà. Il Presidente Sergio Mattarella, infatti, aveva riconosciuto in Coccoli i meriti artistici realizzati a partire dal 1973 con numerose mostre personali e rassegne.

L’ultimo saluto

Giovanni Coccoli, 94 anni, si è spento, lasciando i figli Gianbattista, Lucia, Carla e Rosangela ed il fratello Luciano. La veglia di preghiera si svolgerà domenica 30 giugno alle 17.30 nella sala funeraria di via Del Canneto a Borgosatollo. I funerali si terranno lunedì 1 luglio, alle 10, nella parrocchia di Borgosatollo.