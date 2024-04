Borgosatollo in lutto per Giovanni Stanga, morto a soli 15 anni

Sono ore di lutto e preghiera a Borgosatollo per la morte di Giovanni Stanga, 15enne del paese colpito da una grave malattia e scomparso all'ospedale Civile. Il ragazzo aveva frequentato le scuole in paese e poi si era iscritto all'Itis Castelli, ma proprio alla fine delle scuole medie gli era stata diagnosticata la malattia che lo ha poi strappato alla vita. Giovanni era il più giovane di tre fratelli e la famiglia in paese è conosciuta da tutti anche per l'attività del padre Marco nell'edilizia. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come «un ragazzo buono, che frequentava l'oratorio e che aiutava sempre tutti».

La famiglia nell'annuncio funebre ha voluto ringraziare tutto il personale del centro di oncoematologia degli Spedali Civili per l'assistenza e le premurose cure prestate al ragazzo.

I funerali sono in programma domani, mercoledì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Borgosatollo con partenza dalla casa del commiato Guerrini di via IV Novembre.