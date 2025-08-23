Borgosatollo, colpito con una spranga in testa durante una rissa

Un bresciano di 41 anni è stato ricoverato nella notte alla Poliambulanza, in codice giallo, dopo che aveva ricevuto un colpo alla testa con una spranga all'esterno di un bar di via Brescia a Borgosatollo, una manciata di minuti prima delle 23 di ieri sera.

La lite è scoppiata per motivi che i carabinieri definiscono futili: quando gli animi si sono surriscaldati uno degli avventori ha raccolto da terra un pezzo di ferro e lo ha usato per colpire il rivale, raggiungendolo alla nuca. L'uomo ha perso molto sangue e sulle prime si era temuto che le lesioni fossero più gravi. L'aggressore è stato individuato e denunciato dai carabinieri.