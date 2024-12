Bordonali annuncia: «Parteciperò al presidio alla Stanadyne»

«Domani parteciperò al presidio dei lavoratori presso lo stabilimento di Castenedolo per portare la mia vicinanza e il mio pieno sostegno a chi si batte per il futuro di questa realtà produttiva. La battaglia per il lavoro è una battaglia di dignità e di tutela del nostro territorio». Sono le parole di Simona Bordonali, deputata bresciana della Lega in merito al futuro della Stanadyne, azienda di Castenedolo messa in liquidazione dal fondo americano che ne detiene la proprietà. Cento lavoratori sono a rischio licenziamento.

«Ho depositato un’interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati per chiedere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di intervenire con urgenza nella vicenda Stanadyne, azienda storica del bresciano attiva dal 1969 nel settore automotive e ora a rischio chiusura» annuncia Bordonali. «Questa situazione si inserisce in un contesto ancora più ampio di difficoltà per il settore automotive, che sta pagando il prezzo di scelte ideologiche intraprese a livello europeo con l’ideologia green».