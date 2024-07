Boom di automobili senza assicurazione: già 94 in sei mesi

Francesca Zani

Il monito della Polizia locale di Rezzato: «Molti pensavano di averla, ma sono stati truffati online»

2 ' di lettura

Il lettore targhe è presente su ogni automobile di servizio della Polizia locale di Rezzato © www.giornaledibrescia.it

Sono 94 dall’inizio dell’anno ad oggi le automobili trovate senza assicurazione dalla Polizia locale di Rezzato: molte di più rispetto al primo semestre del 2023, quando ne erano state trovate «solo» 36. A lanciare l’allarme è il comandante Giacomo Fola che sottolinea: «Addirittura in una trentina di casi le polizze assicurative sono risultate false, il più delle volte acquistate in rete». E proprio sulla rete si annidano tanti pericoli: «Le polizze devono essere attentamente controllate, per no