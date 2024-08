Bomba tra i rifiuti, chiusa per alcune ore la discarica di Bagnolo

Attimi di tensione per l’ordigno bellico trovato tra i rifiuti all’isola ecologica di Bagnolo Mella, chiusa per alcune ore la discarica. La bomba è stata rinvenuta nel pomeriggio, intorno alle 16, tra il rottame ferroso dagli addetti all’isola ecologica. «In accordo con Aprica - spiegano dal Comune che ha anche diramato un comunicato per avvisare la cittadinanza - oggi abbiamo provveduto a chiudere temporaneamente l'isola ecologica, in quanto è stato rinvenuto un residuato bellico della seconda guerra mondiale nel reparto del rottame ferroso. Abbiamo tempestivamente avvisato i Carabinieri».

I militari, intervenuti immediatamente sul posto, hanno provveduto a circoscrivere l’area e impedire l’accesso alla struttura. Il successivo e tempestivo controllo ha rilevato che l’ordigno trovato, una bomba da mortaio, risalente alla Seconda guerra mondiale, era inerte e innocuo perché disinnescato e privo di polvere.

In questo modo la struttura è stata riaperta al pubblico in tempi relativamente brevi, prima della chiusura serale. «Il cittadino che dovesse rinvenire questo genere di oggetti - concludono dal Comune - è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri».