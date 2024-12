Bomba nello scantinato di casa, artificieri la fanno brillare al parco

Trova una bomba nello scantinato di casa: gli artificieri la fanno brillare nel parchi tra via Paolo VI e via Papa Giovanni. È quanto avvenuto in un quartiere residenziale di Manerbio poco fa. L’ordigno è una piccola bomba da mortaio risalente alla prima guerra mondiale. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Giovia, anche i colleghi artificieri da Milano.