Bologna, uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia

Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l’uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze.
La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43enne con alcuni precedenti di polizia. I parenti, fratello e sorella, riferiscono che avesse anche problemi di salute.
La ricostruzione
Una volante è arrivata sul posto e – in base alle prime informazioni – anche il 118. L’uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 43enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.
In un video che circolerebbe tra i residenti del quartiere Pilastro di Bologna sarebbe stata immortalata la colluttazione tra l’uomo e gli agenti di polizia. L’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia per chiarire le cause della morte. Il corpo è stato portato via alle 16.30.