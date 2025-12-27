Bollette dell’acqua alle stelle per le famiglie valtrumpline

È una fine d’anno amara per molti valtrumplini, che nei giorni scorsi si sono visti recapitare nella cassetta della posta bollette dell’acqua con importi ben più alti del previsto. Un aumento improvviso che ha riguardato numerosi utenti di Lumezzane, Gardone, Sarezzo e Villa Carcina, generando proteste, segnalazioni e richieste di chiarimento. In diversi casi le fatture sono risultate raddoppiate rispetto al passato, alimentando preoccupazione e malumori in molte famiglie.

Centinaia di telefonate

La situazione ha spinto Acque Bresciane, subentrata nel giugno del 2023 ad Azienda servizi Valtrompia (Asvt) nella gestione del Servizio idrico integrato, a intervenire con una nota esplicativa: al centralino, infatti, stavano arrivando centinaia di telefonate da parte di cittadini sorpresi e amareggiati dai rincari. Come chiarisce il gestore del servizio idrico integrato, «l’aumento non è legato a errori di fatturazione ma al conguaglio della tariffa di depurazione, applicato in seguito all’entrata in funzione del nuovo impianto di depurazione di Concesio».

Il chiarimento

Da novembre 2023 il terminale della rete fognaria delle utenze interessate è infatti collegato al nuovo impianto, che fino a quel momento era ancora in fase di costruzione. Prima della sua messa in esercizio, insomma, veniva applicata una tariffa agevolata. Con l’avvio operativo dell’impianto dall’1 novembre 2023 i reflui sono invece soggetti alla tariffa di depurazione piena.

«Le operazioni tecniche, l’aggiornamento dei sistemi e le verifiche di congruità hanno reso possibile solo ora la fatturazione del conguaglio – precisa Acque Bresciane – , che viene quindi recuperato nelle bollette recapitate in questi giorni». Nella nota la società spiega inoltre che «il nuovo impianto garantisce standard più elevati di trattamento delle acque reflue, con benefici ambientali significativi per l’intero territorio della Valtrompia».

A rate

Per ridurre l’impatto economico sugli utenti, Acque Bresciane ricorda che c’è la possibilità di rateizzare l’importo in dodici rate. La richiesta può essere presentata tramite l’apposito modulo scaricabile dalla sezione Servizi agli utenti - moduli del sito www.acquebresciane.it. Dopo averlo compilato può essere inviato via mail, Pec o presentato agli sportelli.

Per le bollette domiciliate è inoltre possibile sospendere temporaneamente l’addebito automatico per attivare la rateizzazione. Per assistenza o chiarimenti è possibile telefonare al numero verde 800017476 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.