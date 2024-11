Bocciato l’emendamento per ripristinare le risorse alla metro di Brescia

In commissione Trasporti della Camera, la maggioranza ha bocciato l’emendamento a prima firma dell’onorevole Gian Antonio Girelli, che intendeva ripristinare le risorse destinate al funzionamento della metropolitana di Brescia: decurtate di un milione di euro per i prossimi tre anni.

«Nonostante la bocciatura del mio emendamento – ha affermato Girelli – che ho appreso con rammarico e sorpresa, ho ripresentato l’emendamento in commissione Bilancio. Faccio quindi appello a tutti i parlamentari bresciani per superare le divisioni di partito e impegnarsi per fare “squadra” a difesa del territorio bresciano, come altre realtà sanno spesso fare. Dobbiamo evitare un danno economico per la città di Brescia, che poi fatalmente si ripercuoterà sui servizi offerti ai cittadini, in un’ottica di coesione bresciana. Sono fiducioso che il mio appello venga accolto dai colleghi di maggioranza».