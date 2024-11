Bloccato dopo l’inseguimento, nel furgone cibo e arnesi da scasso

Guidava un furgone rubato e trasportava arnesi da scasso. Ha cercato di evitare il controllo della Polizia, ottenendo solo di farsi inseguire, fermare e denunciare per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L'episodio è accaduto lunedì sera in viale Venezia in città. La pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine ha notato il furgone e intimato l'alt, ma il conducente ha prima rallentato fingendo di fermarsi e poi ha accelerato per fuggire. Gli agenti lo hanno inseguito e bloccato. A bordo del furgone, risultato rubato in città nei giorni precedenti, hanno trovato arnesi da scasso, spray urticante, dispositivi elettronici e poi generi alimentari in grande quantità. Materiale con tutta probabilità rubato oppure utilizzato per commettere i furti. Per l'uomo, un 40enne nordafricano con moltissimi precedenti analoghi, è scattata la denuncia. Il furgone è stato restituito al proprietario.