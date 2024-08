Bloccate sul monte Pizzoccolo, intervento del Soccorso alpino

I tecnici della Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino sono stati attivati ieri sera intorno alle 21.30 per due escursioniste bloccate su un salto di roccia, nei pressi della cresta sud-est del monte Pizzoccolo, a una quota di 1.200 metri.

Erano impossibilitate a muoversi e quindi hanno chiesto aiuto. Cinque tecnici, tra cui un infermiere del Cnsas, sono partiti subito. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

I soccorritori le hanno raggiunte dal basso risalendo la cresta, poi le hanno imbragate e accompagnate in corda corta in salita fino alla vetta e infine a valle in sicurezza. L’intervento è finito intorno alle 3.30 di stanotte.