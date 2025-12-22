Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Bione in lutto per la scomparsa di Marina Corallini

Ubaldo Vallini
Amante dell’arte e protagonista della vita di comunità. I funerali saranno celebrati martedì
Il sorriso di Marina Corallini - © www.giornaledibrescia.it
Il sorriso di Marina Corallini - © www.giornaledibrescia.it
AA

Marina Corallini se n’è andata, aveva 79 anni. L’arte era la cifra della sua presenza nel mondo: quando si dava da fare coi pennelli su una tela, ma anche mentre eseguiva una delle sue acconciature per signore nel negozio di parrucchiera sotto casa. O quando insisteva nel ricordare e far ricordare eventi storici capaci di mettere in evidenza impegno, solidarietà, coraggio. Ed era lei stessa coraggiosa: non si fermava davanti a niente e nessuno, quando si trattava di esprimere le sue idee, spesso controcorrente. Ci metteva tutta la sua passione e la sua arte: la preoccupava se non la capivano, ne soffriva, ma andava avanti lo stesso. E poi il forte legame con la natura, la sua grande passione per le camminate fra i boschi in cerca di ispirazione e dai quali, nella stagione giusta, usciva immancabilmente con un cesto colmo di fragranti porcini. Era un personaggio così, a volte scomodo, quanto capace di grandi gesti di solidarietà.

Le piaceva il bello, insomma, senza se e senza ma. E con la sua grande fantasia volava spesso ben lontano dal suo paesello. Fino negli States, rincorrendo gli eredi di quell’aviatore americano caduto a Serle e proprio a Bione nascosto ai rastrellamenti nazifascisti da una manciata di persone eccezionali, incuranti dei rischi per se stessi e per le loro famiglie.

Una storia che senza Marina mai sarebbe finita fra le pagine del volume «1945: la guerra, l’americano e i valsabbini», al riparo dall’oblio. Lascia affranto il marito Federico, i figli Elena e Nicola. E, non solo in paese, un grande vuoto. I funerali saranno celebrati in Santa Maria Assunta domani (martedì) alle 15.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Marina CoralliniBione
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario