Bimba di 3 anni ferita: il colpo di pistola l’ha raggiunta alla testa

L’arma, di grosso calibro, sarebbe stata presa dalla piccola da un mobile nella camera da letto dei genitori. Ora è in coma e lotta tra la vita e la morte

3 ' di lettura

La Scientifica dei carabinieri sul posto - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L’ingresso a Gardone Valtrompia con il ponte antico alla destra illuminato sul Mella da luci radenti ricorda l’atmosfera agreste di un presepe. Tuttavia i lampeggianti dei carabinieri accesi in paese riportano in un amen alla cruda realtà. Al racconto di un terribile fatto di cronaca: una bimba di tre anni raggiunta accidentalmente da un colpo di pistola di grosso calibro alla testa. Di una creatura che ieri mattina saltellava in casa e che ora versa in gravissime condizioni con i medici degli O