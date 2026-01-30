Lutto a Bienno per «Gianni»: prima dell’incidente la passeggiata con i cani

Era uscito per fare una passeggiata con i suoi cani da caccia, tra i sentieri delle sue amate montagne della Valcamonica. Ma a casa per pranzo, dopo i quattro passi nella natura, Gaspare Bellicini, 75enne di Bienno, non è più tornato. La sua auto, dopo che la moglie aveva chiesto a un amico di capire cosa fosse successo, è stata trovata al lato della strada, tra la frazione di Prestine e la località Novali.

L’incidente

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Breno, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco, l’uomo ha fatto tutto da solo: ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi è finendo fuori strada dopo un volo di qualche metro. Quando il personale medico, atterrato a bordo dell’elisoccorso decollato da Milano, è arrivato a destinazione per lui non c’era già più nulla da fare. È morto sul colpo, mentre i suoi due cani, rinchiusi correttamente nelle gabbie, sono rimasti illesi. È probabile che all’origine dell’incidente ci sia stato un malore, ma è difficile dirlo visto che il magistrato non ha disposto l’autopsia.

Il ricordo

Gaspare Bellicini, da tutti conosciuto come «Gianni» (o «Celentani», dal soprannome della famiglia) era molto conosciuto a Bienno. Dopo una vita di lavoro alla Sidercamuna, ora si godeva la pensione e i suoi hobby, come quello della caccia e dei suoi amati cani, una passione che ieri, purtroppo, gli è stata fatale. Faceva parte da sempre dell’associazione cacciatori biennesi, ma anche del centro anziani, dove passava parte del suo tempo libero. Era presente anche all’ultima festa di Natale, organizzata dal centro, l’occasione per stare insieme agli amici e trascorrere del tempo in spensieratezza.

L’anziano lascia la moglie Angela Testa e il figlio Dario, che ieri si trovava a Roma e ha avuto la notizia dalla madre, rientrando subito dopo.

«Mi spiace proprio tanto per quello che è accaduto - dice il sindaco di Bienno Ottavio Bettoni -, siamo vicini alla famiglia, che conosciamo tutti qui in paese. L’avevo visto alla cena di Natale del centro anziani, avevamo parlato a lungo, era un persona sincera e disponibile».

Il funerale di Gaspare Bellicini sarà celebrato domani, sabato, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bienno.

ha collaborato Giuliana Mossoni