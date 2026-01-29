Giornale di Brescia
Bienno, esce di strada con l’auto: muore un uomo di 75 anni

Simone Bracchi
Il veicolo è stato ritrovato dopo le 12.30 nella frazione di Prestine: deceduta sul colpo la vittima, Gaspare Bellicini, residente in paese
La vittima Gaspare Bellicini - © www.giornaledibrescia.it
Non c’è stato nulla da fare per un uomo uomo di 75 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale a Bienno, nella frazione di Prestine, lungo la strada per raggiungere la località Novali. La vittima è Gaspare Bellicini, residente a Bienno. A lanciare l’allarme è stata proprio la moglie, quando non lo ha visto rincasare. 

Sul posto, oltre al personale del 118 intervenuto anche l’elisoccorso decollato da Milano, sono intervenuti i Vigili del fuoco, visto che stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo e uscendo di strada in zona impervia. In auto con lui c’era anche il cane, che è rimasto illeso. 

L’uomo è morto sul colpo. Sul posto per ricostruire la dinamica i carabinieri della Compagnia di Breno. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

incidente stradaleauto ribaltatamortoelisoccorsoBienno
