I libri non vanno in vacanza: quando chiudono le biblioteche di Brescia

I libri non ci lasciano mai soli, anche in piena estate, grazie alle sale di lettura dei quartieri di Brescia, dall’Oltremella, dove c’è quella di piazza Luigi Buffoli (Ghetti), ai confini sud-orientali dove troviamo la biblioteca di Buffalora.

Fatta eccezione per la festività di Ferragosto, unico giorno di chiusura, ci sono oltre una decina di sedi sempre pronte, nei consueti orari, a soddisfare le richieste dei lettori. Oltretutto, con l’aiuto del prestito interbibliotecario, si moltiplicano le pagine a disposizione del pubblico di tutte le età. Le uniche chiusure sono previste il giorno 16 agosto nelle biblioteche di via Ozanam e via Ambaraga, che coincidono con le sedi del Museo di Scienze Naturali e dell’Istituto e del Museo Pasquali-Agazzi, che garantiscono il servizio di prestito anche nelle giornate del lunedì, nei tradizionali orari, mentre dal martedì al sabato sono aperte le altre biblioteche urbane.

La chiusura dell’intera settimana del Ferragosto riguarda invece la biblioteca Queriniana e quella delle Case del Sole. Si tratta della biblioteca «Uau» di via Milano che in agosto continua gli appuntamenti destinati soprattutto ai giovani, attraendoli con le serie più amate, i videogame, le riviste dell’emeroteca pop e il «live painting».

In molti quartieri le biblioteche sono idealmente sempre aperte, attraverso gli armadi esterni per il ritiro e la consegna dei libri e le «casette dei libri» come quelle del Parco Gallo e del Parco dell’Acqua, dove hanno sede altre due biblioteche civiche (Parco Gallo e Torrelunga).

A San Polo oltre alla biblioteca c’è una «casetta» nel Parco De Andrè, gestita dal consiglio di quartiere, mentre quella del parco Giffoni del Villaggio Sereno è curata dai «Topi di biblioteca», che da anni garantiscono l’apertura serale settimanale della sala di lettura ubicata nel centro socio-culturale.

Infine il «bookcrossing» è di casa nei parchi a nord della città, al Castelli (Mompiano), in quello di via Nona (Villaggio Prealpino) e di via Gadola (Casazza), tre quartieri sedi di altrettante biblioteche.