Biblioteche come spazi sociali, il modello Uau si espande a Brescia

L’hanno studiato persone venute appositamente dalla Germania e dall’Alto Adige. In via Milano è stato «testato» un progetto che ora verrà portato in tutta la rete cittadina

4 ' di lettura

Con il modello Uau le biblioteche diventano luoghi di aggregazione - Foto Pexels © www.giornaledibrescia.it

Non più solo fornitrici di libri, ma luoghi di aggregazione, socializzazione, dove fare esperienze, informazioni, formazione, gioco e molto altro. Le biblioteche cittadine stanno cambiando pelle e lo fanno attraverso le biblioteche sociali di Casazza e, soprattutto, Uau dove, per dirla con le parole della sindaca Laura Castelletti «si è costruito un modello». In via Milano 105, ieri pomeriggio, si è riunita la Commissione consiliare istruzione, cultura e sport e politiche giovanili per conoscere