La piccola Longhena ora entra nel Sistema

L’unione fa la forza. Lo stanno per verificare i 563 abitanti di Longhena, uno dei Comuni più piccoli della provincia: domani, infatti, la biblioteca entrerà ufficialmente a far parte del Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale, che fa parte della Rete Bibliotecaria Bresciana.

Dunque, dopo alcuni mesi di lavoro, utili per l’avvio delle procedure di catalogazione del patrimonio e della rietichettatura, domani sarà il taglio del nastro, che sancirà il «passaggio». «Siamo molto soddisfatti - dice la sindaca Rita Caravaggi –. Desideravamo che la biblioteca non si limitasse ad essere un luogo di prestito, ma che diventasse un vero punto di incontro per i cittadini, dove la cultura possa diffondersi e creare nuove occasioni di socialità. Ora il desiderio è diventato una realtà».

V’è da precisare che non siamo di fronte ad una nascita, ma ad una rinascita: infatti, grazie ad un gruppo di volontari che l’hanno gestita con passione, la biblioteca di Longhena è attiva da molti anni. Coadiuvando la professionista Valentina Boner, il gruppo continuerà a dare il proprio contributo.

«A nome dei 34 Comuni che fanno parte del Sistema - dice la presidente Sara Barbi -, ringrazio Longhena che ha fortemente voluto entrare nella Rete Bibliotecaria Bresciana. La sindaca e la sua amministrazione hanno compreso l’importanza e i benefici di fare parte di una rete di cooperazione, l’unica strada percorribile per gestire le biblioteche, che di fatto sono una sola, unica, grande biblioteca diffusa capillarmente sul territorio provinciale».

Siccome le belle notizie viaggiano spesso in coppia, anche Longhena beneficerà del piano Olivetti del Ministero della Cultura: il Comune ha ottenuto oltre 12mila euro, da spendere nei primi mesi del 2026 per acquistare libri.