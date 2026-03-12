La matematica diventa un gioco: a Concesio torna «Math4Fun»

Alla biblioteca comunale di Concesio la matematica diventa gioco, creatività e scoperta. Sabato 14 marzo, in occasione della Giornata internazionale della matematica, è in programma «Math4Fun», un pomeriggio di attività gratuite aperte alla cittadinanza pensato per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al lato più curioso e divertente dei numeri.

L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Brescia nell’ambito del progetto «Stem in genere» insieme alla classe terza del liceo scientifico dell’Istituto Don Bosco di Brescia, con il sostegno di Elcom e Intred e la collaborazione del Comune di Concesio.

Il programma

L’appuntamento è dalle 15 alle 18. La Giornata internazionale della matematica è stata istituita dall’Unesco nel 2019 e, dal 2020, viene celebrata con centinaia di eventi in numerosi Paesi con l’obiettivo di promuovere una visione della matematica accessibile e inclusiva, capace di coinvolgere anche chi solitamente la percepisce come una disciplina difficile o distante. Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali della presidente della Commissione genere di UniBs, Marika Vezzoli, del direttore dell’Istituto Salesiano Don Bosco, don Damiano Galbusera, e del sindaco di Concesio Agostino Damiolini. Seguirà un breve intervento della docente Anita Pasotti che illustrerà il progetto di formazione scuola-lavoro avviato nell’ottobre 2025 e culminato nell’organizzazione dell’evento.

Protagonisti della giornata saranno gli studenti e le studentesse della terza del liceo scientifico Don Bosco che hanno progettato e cureranno l’intero pomeriggio accompagnando i partecipanti nelle diverse attività. Il programma prevede una caccia al tesoro matematica (con iscrizione online sul sito della biblioteca), giochi in scatola a carattere logico-matematico, laboratori di origami e la creazione di gioielli basati su sequenze numeriche, tutte attività pensate per diverse fasce d’età a partire dai sei anni.

La prima edizione della manifestazione aveva registrato oltre duecento partecipanti tra famiglie e insegnanti. Al termine delle attività sono previste la premiazione della squadra vincitrice della caccia al tesoro e l’estrazione di un premio tra i partecipanti.