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﻿CronacaValcamonica

Berzo, colpito dall’albero che stava tagliando: 24enne in ospedale

Simone Bracchi
Il titolare di una ditta individuale ha riportato ferite alle gambe: vista la zona impervia tra i boschi, per trasportarlo è intervenuto l’elisoccorso
Una veduta di Berzo Inferiore
Una veduta di Berzo Inferiore
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Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito alle gambe dopo essere stato colpito da uno degli alberi che stava tagliando. È successo questa mattina, venerdì 10 aprile, poco prima delle 10 a Berzo Inferiore, in Valcamonica.

Stando alle prime informazioni, il giovane stava tagliando alcuni alberi in una zona boschiva è stato colpito alle gambe proprio da una pianta. Vista la zona impervia, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Bergamo, che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Esine in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i tecnici di Ats Montagna e i carabinieri della Compagnia di Breno. 

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