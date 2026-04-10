Berzo, colpito dall’albero che stava tagliando: 24enne in ospedale

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito alle gambe dopo essere stato colpito da uno degli alberi che stava tagliando. È successo questa mattina, venerdì 10 aprile, poco prima delle 10 a Berzo Inferiore, in Valcamonica.

Stando alle prime informazioni, il giovane stava tagliando alcuni alberi in una zona boschiva è stato colpito alle gambe proprio da una pianta. Vista la zona impervia, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Bergamo, che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Esine in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i tecnici di Ats Montagna e i carabinieri della Compagnia di Breno.