Berlusconi Market, chieste condanne anche per spaccio di droga

Gli imputati consegnano in procura 2,5 milioni di euro in bitcoin, il frutto del loro business illecito. Nel 2021 condannati per associazione per delinquere

Un hacker informatico (foto simbolica)

Altro processo per i gestori del Berlusconi Market, il bazaar del deep web sul quale tra il 2017 e il 2019, i frequentatori del lato oscuro della rete potevano acquistare di tutto, dalle armi ai documenti falsi. Dopo le condanne a 4 anni per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariati reati arrivate nell’aprile del 2021 gli organizzatori, i direttori e i promotori – che nella vita sono trentenni con lauree in medicina ed ingegneria, e nel giro erano noti ai loro acquiren