A Berlingo premiate le storie di famiglie che fanno grande l’impresa

La piccola, ma attiva comunità di Berlingo si è ritrovata per premiare i propri cittadini, giovani e…meno giovani, che hanno saputo dare lustro e rilievo al borgo della Bassa Occidentale.

Giovedì sera la sala consiliare del Municipio di piazza Paolo VI ha ospitato la cerimonia di consegna delle benemerenze comunali, voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco, Fausto Conforti: «Questa – dice il primo cittadino, riconfermato dal voto della scorsa estate – è la terza edizione dell’iniziativa» partita nel 2022, come segno di ripresa anche sociale dopo i durissimi mesi della pandemia da Covid 19.

«La prima edizione – aggiunge Conforti – aveva visto la consegna degli attestati di stima ai soli meriti sportivi, mentre nel 2023 oltre a riconoscere validi atleti avevamo assegnato gli attestati di stima a due cittadini per l’impegno profuso a favore della comunità. Quest’anno abbiamo voluto fare un passo in più, guardando al mondo del lavoro e dell’impresa».

Nove infatti, complessivamente, gli «attestati di stima» consegnati ad altrettanti cittadini.

Chi sono

Tra loro «sei – aggiunge Conforti – sono imprenditori, oggi in pensione, che hanno però saputo trasmettere le proprie capacità e competenze aziendali dell’attività di famiglia ai propri figli, garantendo così il necessario ricambio generazionale». In testa all’elenco c’è Antonio Gandossi, il veterano del gruppo, con ben 94 primavere alle spalle. Over 80 sono anche Giacomo Finazzi (87 anni), Andrea Gatti (85), Giovanni Finazzi (84) e Mario Finazzi (81). A chiudere il più…giovane, il 76enne Angelo Clerici.

Tre benemerenze, invece, sono state «rivolte – ha spiegato il primo cittadino, Fausto Conforti – a quei giovani atleti della nostra comunità che si sono distinti nella pratica sportiva». Il riconoscimento è andato a due giovanissime – la dodicenne Elisa Trenta e la tredicenne Giorgia Patarini – e a un atleta, il più giovane di tutta la compagnia: Lorenzo Franzoni, di undici anni.

Socialità

A chiudere la serata è arrivata anche la musica del cantautore bassaiolo Cristian Mondini, nativo della vicina Brandico, e il momento conviviale messo a disposizione dell’associazione dei pensionati e degli anziani di Berlingo, Facciamo Centro.

«Grazie a tutta la nostra comunità – ha chiosato il sindaco Conforti – che ha partecipato a una serata pensata per accendere i riflettori su sei grandi storie di famiglie che hanno dato e continuano a dare lustro a Berlingo. Altrettanto valenti i tre giovanissimi atleti berlinghesi per gli ottimi risultati raggiunti nelle rispettive discipline sportive. Non si arriva primi a caso, ma con tanta passione, sudore e dedizione… insieme ai loro bravissimi genitori».