Berlingo, gli auguri nella hit degli studenti: «Babbo Natale l’è riàt»

Tra Natale alle spalle, Capodanno alle porte e l’Epifania poco più in là, Berlingo si anima di iniziative a cavallo tra anno vecchio e anno nuovo.

I primi a mobilitarsi sono stati gli studenti delle scuole secondarie di primo grado Dario Ciapetti, con i loro auguri davvero speciali per i residenti nel borgo della Bassa Occidentale: una rivisitazione in chiave dialettale di «Santa Claus is coming to town», diventata in vernacolo un’ironica «Babbo Natal l’è riàt al Berlìnc».

Gli auguri

Come spiega l’istituto comprensivo di Lograto (a cui fa riferimento il plesso di Berlingo), «la hit natalizia della scuola secondaria Ciapetti di Berlingo, dopo anni dalla sua nascita, ha finalmente un videoclip. Con quest’ultimo lavoro, sperando di strappare a tutti un sorriso, tutti gli insegnanti, il personale Ata dell’Ic di Lograto e la dirigenza scolastica augurano a tutti delle serene festività... oltre a una buona visione».

Sempre in tema di feste, domani arrivano a Berlingo i mercatini di fine anno. Il Comune aspetta i cittadini dalle 10 alle 18 alla palestra comunale, per un ultimo momento conviviale in attesa del 2025: un passaggio che il sindaco di Berlingo, Fausto Conforti, ha sottolineato ai cittadini scomodando l’autore delle Confessioni: «Sant’Agostino scriveva che la speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle».

Spirito nuovo

Con questo spirito, l’anno nuovo inizierà dando spazio alla musica spirituale. Sempre l’Amministrazione comunale di Berlingo organizza infatti il «Concerto dell’Epifania». Appuntamento sabato 4 gennaio con il coro e l’orchestra Calliope di Gussago. Inizio alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Nascente di Berlingo. Sul palco, diretti dal maestro Fabrizio Zanini e con gli arrangiamenti orchestrali di Adalberto Guida, ci saranno anche il tenore Nicolas Resinelli e la soprano Federica Cassetti. Un appuntamento da non perdere. Ingresso libero.