Benzoni fa il bilancio dopo due anni «sempre dalla parte del territorio»

I fondi per la metro, la battaglia per le carceri, la partita Caffaro. Fabrizio Benzoni stila il bilancio dei suoi due anni da parlamentare di Azione, spesi «dalla parte del territorio».

Il deputato Ricorda la scelta di Azione di mettere parte dei suoi fondi parlamentari per coprire le risorse per la metropolitana tagliate dal Governo e l’ordine del giorno, portato a casa con il collega Gianantonio Girelli (Pd), che impegna il Governo a destinare ai territori, tra cui Brescia e il Sin Caffaro, i fondi del maxi risarcimento LivaNova: «Tramite un bando si procederà poi alla bonifica di orti e terreni privati» ricorda l’onorevole.

Le battaglie

Ha condotto battaglie, alcune vinte, come quella sui passaporti, «oggi i tempi d’attesa sono da uno a cinque giorni», e altre ancora da vincere, come quella sul carcere che in Italia paga ancora lo scotto atavico del sovraffollamento e nel 2024 ha visto il record di suicidi tra i detenuti.

Per la sanità Benzoni ha chiesto «più fondi, l’assunzione di medici e infermieri, la campagna per ridurre liste d'attesa», si è battuto per abbattere «i tempi di attesa infiniti per i rinnovi dei permessi di soggiorno». Da componente della commissione Attività produttive si è occupato di Stellantis e di tantissime crisi aziendali, tra cui quella della bresciana Stanadyne.

«Nel nuovo anno presenteremo un progetto di legge per introdurre una retribuzione minima per i tirocini extracurricolari – anticipa -. Una delle nostre battaglie è creare lavoro vero. Sono aumentati i contratti ma hanno stipendi risibili».