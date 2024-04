Belotti, sindaco di Rovato, lo diventa anche di Cazzago: ma solo per un giorno

Una fusione o un’annessione? Più semplicemente… un pesce d’aprile. È quello escogitato dal sindaco di Rovato, Tiziano Belotti, non nuovo a trovate di questo genere. In mattinata, Belotti ha affidato ai suoi social personali un annuncio che ha fatto sobbalzare sulla sedia il cuore di Franciacorta, con la comunicazione di un doppio incarico: primo cittadino di Rovato e, nel contempo, della confinante Cazzago San Martino.

«A seguito delle improvvise quanto inaspettate – scrive Belotti - dimissioni del sindaco di Cazzago San Martino, Fabrizio Scuri… il sottoscritto assumerà la mansione di sindaco facente funzioni del Comune di Cazzago… Nonostante gli impegni rovatesi, assicuro la mia più ampia disponibilità a traghettare il Comune di Cazzago alle elezioni del nuovo sindaco, che si terranno probabilmente nella primavera 2025».

Le reazioni

Decine i commenti in poche ore, alcuni di… auguri, molti invece ironici, vista la data prescelta per l’annuncio. Tra questi anche lo stesso Scuri, oggi primo cittadino cazzaghese, ma negli anni Novanta candidato sindaco per il centrosinistra proprio a Rovato: «Sono contento che il Comune di Cazzago non rimanga senza guida. Se vorrai, ti potrò dare qualche consiglio…”.