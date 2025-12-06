Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Bedizzole, prova a nascondere due chilogrammi di hashish: arrestato

Simone Bracchi
È accaduto a Bedizzole: il giovane aveva tentato di occultare la droga all’interno di confezioni di cioccolato. Oggi sarà in Tribunale a Brescia per la direttissima
Droga e contanti sequestrati dai carabinieri di Desenzano
Quando ha visto i carabinieri avvicinarsi alla sua auto, ha tentato di nascondere la droga all’interno di confezioni di cioccolato, ma senza riuscirci, anche perché avrebbe dovuto occultare due chilogrammi di hashish.

In manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito un ragazzo albanese di 28 anni. È successo ieri sera a Bedizzole, dove i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda hanno fermato il giovane.

All’esito del controllo sono stati trovati e sequestrati, in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio, 2.400 euro in contanti. L’arrestato ha trascorso la notte in caserma e oggi sarà in Tribunale a Brescia per la direttissima.

Argomenti
spacciodrogahashisharrestatoBedizzole
