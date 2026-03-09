Bedizzole: furgoni in fiamme nella notte, indagini in corso

Sei furgoncini completamente distrutti dalle fiamme. È il bilancio del rogo notturno che si è consumato in via Caselle nella zona industriale di Bedizzole.

La prima chiamata di intervento è arrivata alla centrale operativa dei Vigili del fuoco alle 3. Sul posto sono state inviate tre squadre da Desenzano e Salò. L’intervento si è concluso circa tre ore dopo, alle prime luci dell’alba. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Desenzano.