Bedizzole: furgoni in fiamme nella notte, indagini in corso

Il rogo ha coinvolto sei mezzi parcheggiati in via Caselle. L’allarme scattato alle 3. L’intervento dei vigili del fuoco concluso all’alba
Sei furgoncini completamente distrutti dalle fiamme. È il bilancio del rogo notturno che si è consumato in via Caselle nella zona industriale di Bedizzole.

La prima chiamata di intervento è arrivata alla centrale operativa dei Vigili del fuoco alle 3. Sul posto sono state inviate tre squadre da Desenzano e Salò. L’intervento si è concluso circa tre ore dopo, alle prime luci dell’alba. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Desenzano. 

