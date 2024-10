Bebè nasce in casa: sorpresa per i volontari della Croce Bianca

Parto in emergenza ieri in zona Lamarmora a Brescia, proprio nel 134esimo compleanno del sodalizio di via Fratelli Bandiera: fiocco azzurro

2 ' di lettura

Fiocco azzurro sull'ambulanza - © www.giornaledibrescia.it

Un fiocco azzurro è stato appeso sull’ambulanza della Croce Bianca. E, coincidenza felicissima, nel giorno del 134esimo compleanno del sodalizio. Ieri mattina alle 7.40, infatti, come un qualunque giorno di servizio, l’equipaggio formato dai volontari Donata, Giacomo, Irene e Andrea, ha ricevuto la telefonata per una donna a termine della gravidanza in travaglio. «Chiamate di questo tipo, solitamente – racconta Donata, la capoequipaggio –, prevedono solo l’accompagnamento in ospedale, ma questa