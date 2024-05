Bcf Dream Cup, cercansi fondi per la prima squadra di calcio per atleti con disabilità intellettiva

Raccogliere fondi per dare il via alla creazione della prima squadra di calcio per ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva di Brescia. Una squadra che si chiamerà «Brescia Calcio femminile for Special» e parteciperà al proprio campionato Figc a partire da settembre.

È l’obiettivo della seconda edizione della Bcf Dream Cup, il torneo di calcio aperto a tutti, senza limiti di età e abilità, presentata ieri in Sala Libretti, che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio al Centro Sportivo Epas di via Gatti 15, in città. Il nostro Gruppo è media partner dell’evento - e Intesa Sanpaolo main sponsor di Bcf for Special - e la trasmissione di Teletutto «In Piazza con Noi» condotta da Clara Camplani e Marco Recalcati andrà in onda eccezionalmente di sabato, il 25 maggio alle 11, proprio all’interno della Dream Cup.

Missione

Ideata nel 2023 da Brescia Calcio Femminile, Ideabili e Specialisterne Italia, alla sua prima edizione ha visto la partecipazione di oltre 400 giocatori e 3mila visitatori. La presidente del Brescia Calcio femminile, Clara Gorno, sottolinea che «questo evento ci aiuterà anche ad allenare la nostra empatia».

Durante la due giorni, si svolgeranno anche gli open day per formare la squadra Bcf for special che da settembre sarà capitanata da Giuseppe Lombardi, capocannoniere lo scorso anno. Bambini, anziani, persone con disabilità fisica e intellettiva, giocatrici del Brescia Calcio Femminile e dilettanti saranno divisi a squadre e avranno la possibilità di giocare insieme e di recuperare il senso solidale della comunità grazie a regole speciali volte ad armonizzare il più possibile l’equilibrio e coinvolgere tutti.

Davide Leonardi, presidente e cofondatore di Insuperabili, fa sapere che «abbiamo inaugurato una sede a Torino con una scuola calcio per persone con disabilità. Grazie alla nostra esperienza e a quella di altre società il movimento del calcio per disabili ha iniziato a muovere i primi passi». Roberta Benedicenti, direttore commerciale Retail Lombardia sud di Intesa San Paolo, aggiunge quanto sia «importante, per noi, essere impegnati sul tema dell’inclusione. Il mondo dello sport rappresenta valori che per noi sono significativi».

Programma

Ci saranno anche momenti di sensibilizzazione. Sabato 25, alle 15, il convegno «La persona al centro dello sviluppo sostenibile delle aziende» curato da Paolo Pozzi, Hse Manager del gruppo Ab, il 26, alle 13, la tavola rotonda «Sport e prevenzione - Combattere il Papilloma Virus», a cura di Manuela Lomini, medico chirurgo specialista in ginecologia. Per seguire i ragazzi della futura Bcf Special è necessario un team multidisciplinare di 5 persone con competenze tecnico-sportive, psico-educative e manageriali. Il team affiancherà i 15 ragazzi e ragazze negli allenamenti settimanali e nelle partite. Per iscriversi alla Dream Cup basta una donazione minima di 15 euro, collegandosi al sito www.bresciacalciofemminile.it.