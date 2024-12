Bastonate al presunto truffatore, arrestati marito e moglie

Una coppia di coniugi pachistani è stata arrestata sulla base di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip dopo che i carabinieri hanno ricostruito la spedizione punitiva che i due hanno organizzato ai danni di un connazionale. Marito e moglie hanno picchiato l’uomo con dei bastoni per una questione economica, convinti di essere stati truffati per una somma pari a circa 50mila euro, costringendolo in ospedale.

L’uomo è in carcere, la donna si trova invece agli arresti domiciliari. Per entrambi l’accusa é di tentato omicidio.