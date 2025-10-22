Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Alla base di Ghedi salta l’open day del 4 Novembre

Gianantonio Frosio
Cancellata la tradizionale apertura al pubblico. Venerdì 24 ottobre, davanti all’ingresso, ci sarà una manifestazione contro le armi atomiche
L'aerobase non aprirà i cancelli il IV Novembre - © www.giornaledibrescia.it
Niente visita all’aeroporto militare, che, in occasione del IV Novembre, quest’anno non aprirà i cancelli al pubblico. Per contro, questo venerdì alle 11 davanti all’ingresso di via Castenedolo dell’aeroporto, è in programma un presidio/conferenza stampa di un gruppo di «Cittadini contro le guerre» per denunciare la presenza di armi atomiche all’interno della base. Tradizione L’apertura dell’aeroporto in occasione della Festa delle forze armate è una tradizione consolidata. Negli anni ‘60 e ‘70,

