Alla base di Ghedi salta l’open day del 4 Novembre

Gianantonio Frosio

Cancellata la tradizionale apertura al pubblico. Venerdì 24 ottobre, davanti all’ingresso, ci sarà una manifestazione contro le armi atomiche

Niente visita all’aeroporto militare, che, in occasione del IV Novembre, quest’anno non aprirà i cancelli al pubblico. Per contro, questo venerdì alle 11 davanti all’ingresso di via Castenedolo dell’aeroporto, è in programma un presidio/conferenza stampa di un gruppo di «Cittadini contro le guerre» per denunciare la presenza di armi atomiche all’interno della base. Tradizione L’apertura dell’aeroporto in occasione della Festa delle forze armate è una tradizione consolidata. Negli anni ‘60 e ‘70,