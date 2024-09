Barriere architettoniche, Brescia come è messa? Il viaggio in 8 tappe

Siamo stati in città con Simone Gatti, 49enne di Milzano costretto sulla sedia a rotelle, per testare la situazione in alcuni luoghi simbolo. È andata meglio del previsto, ma bocciato il Castello

4 ' di lettura

Brescia in carrozzina, meglio del previsto

Barriere architettoniche: Brescia è promossa. Nessuna pretesa di completezza, ovviamente, ma la soddisfazione di verificare che l’attenzione sia alta anche nei fatti e non solo nelle parole. Abbiamo colto l’occasione dei Giochi Paralimpici, che si stanno svolgendo proprio in questi giorni a Parigi, per fare un giro nella nostra città e verificare a che punto si trova nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Le barriere architettoniche sono in via di diminuzione - © www.giornaledibrescia