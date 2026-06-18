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Barista spaccia nel suo locale: in casa mezzo chilo di cocaina, arrestato

La Polizia Locale ha tenuto sotto osservazione il locale nella zona nord della città. Con una tecnica ben studiata il gestore riforniva i suoi clienti
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Droga e denaro sequestrati dalla Locale
Droga e denaro sequestrati dalla Locale

A guardala dell’esterno sembrava solo la normale dinamica tra barista e cliente. Due parole al bancone, il barista che entra ed esce dal retro, uno scambio di battute al tavolino e poi ognuno per la propria strada, il primo a servire cocktail, il secondo a bere un aperitivo. Ma la Squadra Operativa della Polizia Locale di Brescia aveva capito che in quel bar della zona nord della città, ben avviato e decisamente frequentato, dietro l’apparente normalità c’era anche altro. 

L’arresto

Il titolare, italiano di origini straniere e fino a martedì incensurato, aveva architettato un sistema che pensava sicurissimo per smerciare dosi di cocaina ad una ampia, ma fidata e costante, clientela che si riforniva da lui.

Quando gli agenti hanno bloccato uno degli avventori appena fuori dal locale gli hanno trovato addosso una dose di cocaina e questo ha giustificato un approfondito controllo. All’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati trovati materiali per confezionare le dosi e gestire l’attività di spaccio oltre a quasi mezzo chilogrammo di cocaina ancora da tagliare in dosi e oltre 10mila euro in contanti. Per lui è immediatamente scattato l’arresto.   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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