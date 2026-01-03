Giornale di Brescia
﻿CronacaValsabbia

Incidente frontale a Barghe, strada chiusa per un’ora

Ubaldo Vallini
L’incidente è avvenuto attorno alle 7.20: coinvolte tre persone, nessuna rimasta ferita in modo grave
Scontro frontale questa mattina all’alba lungo la 237 del Caffaro, in territorio comunale di Barghe, in località «Due Stradoni». Intorno alle 7.20 un’autovettura condotta da una donna della Bergamasca, con a fianco un’amica di Cremona, stava risalendo la valle in direzione del Trentino quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizi locale della Valle Sabbia, nell’affrontare una curva che gira a destra ha perso il controllo della sua Renault, invadendo l’opposta corsia di marcia. Proprio in quel momento, dalla parte opposta scendeva una Mazda condotta da un 47enne della Pertica Alta. Inevitabile a quel punto lo scontro.

Sul posto sono intervenuti i codice rosso i volontari della ambulanze da Odolo e Vestone, insieme all’equipaggio dell’auto infermierizzata della Valle Sabbia e ai Vigili del fuoco di Salò. Per fortuna le condizioni dei feriti, tutte e tre le persone coinvolte, sono risultati essere meno gravi di quanto era apparso in un primo momento. Per tutti quanti un più rassicurante codice giallo.

L’intervento tempestivo degli agenti della Locale ha permesso, dopo il lavoro dei soccorritori, di ripristinare velocemente la viabilità, rimasta completamente bloccata «solo» per poco più di un’ora. Nel frattempo, da entrambe le parti, si erano formate code chilometriche.

Il camioncino che seguiva le due donne era carico di bombole, per fortuna non è rimasto coinvolto nell'incidente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente stradaleBarghe
