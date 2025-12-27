Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Barbariga, allevatore denunciato per maltrattamento di bovini

Il titolare dell'azienda agricola, che aveva già riportato una precedente condanna per lo stesso reato, una sanzione di 8mila euro. Deteneva gli animali da latte tra sporcizia, catene troppo corte e alimentazione insufficiente
I controlli dei Carabinieri nell'allevamento di Barbariga
Deteneva bovini da latte in condizioni incompatibili con il loro benessere, tra sporcizia diffusa, animali legati con catene troppo corte, ferite evidenti e alimentazione insufficiente. Per questo motivo il titolare di un allevamento situato a Barbariga è stato denunciato dai Carabinieri Forestali per il reato di maltrattamento di animali, ipotesi che dovrà ora essere vagliata in sede giudiziaria nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Il controllo risale all’inizio di dicembre ed è stato effettuato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Brescia insieme ai medici veterinari dell’Ats di Brescia. Durante l’ispezione sono emerse gravi irregolarità nella gestione dell’allevamento.

Le condizioni degli animali 

Secondo quanto accertato, gli animali vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie, con un accumulo significativo di deiezioni e un sovrannumero di capi rispetto agli spazi disponibili. Molti bovini presentavano il mantello imbrattato di escrementi; alcune vacche risultavano legate con corde o catene troppo corte, altre mostravano fratture alla coda, lesioni micotiche in diverse parti del corpo e uno stato di evidente sottopeso, riconducibile a un’alimentazione non adeguata.

Oltre alla denuncia penale, a carico del titolare dell’azienda agricola – già condannato in passato per lo stesso reato – sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di circa 8mila euro. Le sanzioni riguardano anche l’inidoneità delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, che tracimavano sui terreni circostanti, e la presenza di due pozzi per la derivazione di acque sotterranee privi dei sistemi obbligatori di misurazione dei volumi prelevati.

La posizione dell’allevatore è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre restano in corso le verifiche sul rispetto delle prescrizioni sanitarie e ambientali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

allevamenti bovinititolareBarbariga
  3. Ricarica la pagina se necessario