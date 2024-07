Risse, spaccio e violenza: chiuso un bar di via Folonari

Serranda abbassata. Non per un periodo. Ma per sempre. Lo ha deciso il questore di Brescia, Eugenio Spina, che ha revocato la licenza del Celebrity di via Folonari in città.

Solo negli ultimi tre mesi le pattuglie della Polizia di Stato, oltre a quelle dei Carabinieri e della Locale, sono dovute intervenire per risse, liti, aggressioni a colpi di cocci di bottiglia ma anche minacce nei confronti di chi vive o lavora nella stessa strada o semplicemente camminava sul marciapiede.

I numerosi controlli delle pattuglie hanno poi accertato che il locale era frequentato quasi esclusivamente da persone pregiudicate per reati violenti e in materia di stupefacenti e che all’interno del bar si spacciasse droga.

L’obiettivo del provvedimento, che da ieri mattina blocca l’attività del locale, è di natura prima di tutto preventiva, per togliere da una zona della città già complessa, un punto di ritrovo tra persone pregiudicate e pericolose.

Una situazione portata all’attenzione del Questore, oltre che dalle pattuglie sul territorio, anche dai diversi esposti e segnalazioni presentati, in tutte le sedi, dai residenti nei condomini della via, dagli altri esercizi commerciali e dai dirigenti della Cgil che ha la sede centrale nella stessa via.