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Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis

Dall’indagine emergerebbe che il Bari sia gravato «da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio». Perquisizioni anche nella sede del Napoli e della Filmauro
Luigi e Aurelio De Laurentiis - Foto Ansa/Fabio Frustaci © www.giornaledibrescia.it
Luigi e Aurelio De Laurentiis - Foto Ansa/Fabio Frustaci © www.giornaledibrescia.it

Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari, a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis.

I due, il primo amministratore unico della Ssc Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della società sportiva barese.

I bilanci

Il provvedimento scaturisce – spiega la Guardia di Finanza che sta eseguendo le perquisizioni su disposizione della Procura di Bari – da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all’esito dei quali è emerso che la Ssc Bari, in perdita sistemica (circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025), «risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio».

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