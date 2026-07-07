Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis

Dall’indagine emergerebbe che il Bari sia gravato «da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio». Perquisizioni anche nella sede del Napoli e della Filmauro

07 luglio 2026 1 ' di lettura