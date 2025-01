Bambino morto in vacanza in Egitto, eseguita oggi l’autopsia

È stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo del piccolo Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni di Tricesimo (Udine), morto lunedì 6 gennaio in Egitto, mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in un resort a Marsa Alam.

A comunicarlo è stata l’avvocata Maria Virginia Maccari, legale di fiducia della famiglia: «Gli esiti saranno noti solamente fra qualche settimane dopo lo svolgimento di tutti gli esami necessari per approfondire il caso». E ancora: «La Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, su richiesta della pediatra di Mattia, d’intesa con la famiglia, ha disposto il riscontro diagnostico per accertare le cause della morte».

Il caso

La Direzione sanitaria del Mar Rosso aveva annunciato in una nota che il decesso era stato causato da «un tumore al cervello e da una polmonite batterica». Una risposta arrivata anche dopo le parole del papà del bambino, Marco Cossettini – lavora alla Copan a Brescia – che aveva parlato di «perdita di tempo».

Il funerale

Sarà celebrato venerdì, nel duomo di Tricesimo, alle 15, il funerale del bambino. La salma di Mattia era rientrata in Italia ieri.