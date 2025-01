Muore a 9 anni in vacanza in Egitto: «Vogliamo capire cosa è successo»

Tragedia per una famiglia friulana, il padre di Mattia Cossettini lavora alla bresciana Copan

3 ' di lettura

Mattia Cossettini aveva 9 anni

Avrebbe dovuto essere una vacanza da sogno, prima di tornare alla vita di tutti giorni, prima di tornare al lavoro e ai banchi di scuola. Un momento di svago e di relax sulle spiagge di Marsa Alam, immergendosi nelle acque cristalline del Mar Rosso. Ma quel sogno, tra domenica e lunedì, nel giro di poche, interminabili, ore, si è trasformato in un incubo. In una tragedia, quella di un bambino di nove anni morto in un ospedale egiziano per cause ancora tutte da chiarire. O meglio, per usare le pa