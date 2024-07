Morto a 10 anni per una crisi asmatica: domani l’addio di Prevalle a Jonny

Si terranno domani i funerali di Jonathan Yeboah Kwarteng, per tutti Jonny, il bambino di dieci anni morto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Prevalle per una crisi respiratoria.

La salma del piccolo riposa nella Casa funeraria Giacomini in via Gardesana 87, a Prevalle, dove stasera alle 20 si terrà una veglia. L’addio a Jonny sarà invece domani nella parrocchiale alle 10.

Sono passati dieci giorni da quando Jonny si è sentito male: la crisi asmatica è stata violenta, i genitori hanno chiamato subito il 112 ma quando sono arrivati in ospedale il bambino era già in arresto cardiaco. I medici hanno provato a rianimarlo per un’ora e mezza, ma non è bastato a salvarlo.

Ieri, dopo l’autopsia disposta dal magistrato come da prassi, è stata fissata la data del funerale.

Jonny lascia il papà Louis, la mamma Theresa, il fratello Dominick, le sorelle Priscilla e Monica, una famiglia numerosa e tanti amici.