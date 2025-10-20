Giornale di Brescia
Delle bombe alla quiete del lago, un giorno di pace per i bimbi di Gaza

Veronica Massussi
Quindici piccoli pazienti palestinesi ospitati in Veneto hanno trascorso una giornata tra Iseo e Costa Volpino: com’è andata
Iseo abbraccia trenta palestinesi

I volti stanchi, gli occhi pieni di storie troppo grandi. Quindici bambini palestinesi e dieci adulti – donne, adolescenti e un uomo – fuggiti dalla Striscia di Gaza, hanno vissuto ieri una giornata diversa: niente sirene, niente crolli. Solo quiete, natura e mani che si tendono in segno di umanità. Arrivati in Italia tramite i corridoi umanitari promossi dal Governo, oggi sono ospitati a Padova, dove ricevono cure mediche: molti di loro sono feriti o gravemente malati a causa della guerra. Le l

