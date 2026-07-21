Bambina di 10 anni si tuffa e non riemerge: ricerche nel lago di Como

Era in compagnia dei genitori stranieri: si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione

21 luglio 2026

Controlli della polizia locale di Como per far rispettare il divieto di balneazione sulla spiaggia che si è creata nei pressi del tempio Voltiano a Como a causa dei sedimenti e del livello delle acque. In questo tratto la scorsa settimana sono annegati due ragazzi. Como 24 Agosto 2023 ANSA / MATTEO BAZZI Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bambinaricerchelago di Como Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...