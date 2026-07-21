Bambina di 10 anni si tuffa e non riemerge: ricerche nel lago di Como
Era in compagnia dei genitori stranieri: si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione
Controlli della polizia locale di Como per far rispettare il divieto di balneazione sulla spiaggia che si è creata nei pressi del tempio Voltiano a Como a causa dei sedimenti e del livello delle acque. In questo tratto la scorsa settimana sono annegati due ragazzi. Como 24 Agosto 2023 ANSA / MATTEO BAZZI
Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco.
La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.