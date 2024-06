Bambina di 10 anni scippata fuori dal supermercato a Nave

Una bambina di 10 anni è stata scippata mentre faceva ritorno a casa dopo essere uscita dal supermercato. È accaduto mercoledì a Nave, a poca distanza dal Family market di via Barcella.

La piccola si era recata in bicicletta, con il permesso della mamma, a comprare alcune cose in vista della gita in programma con il grest il giorno successivo.

Secondo quanto racconta la mamma, che ha denunciato il fatto ai Carabinieri, mentre era in coda in cassa la bimba aveva notato dietro di sé un ragazzo di origine straniera d’età compresa probabilmente tra i 15 e i 19 anni. Una volta pagato è uscita e ha riposto il marsupio nel cestino della sua bicicletta insieme alla spesa. Salita sul mezzo ha iniziato a pedalare ed è a quel punto che si è vista raggiungere di corsa dallo stesso ragazzo che la seguiva in coda poco prima al supermercato. In preda allo spavento è rimasta immobile mentre il giovane prendeva il suo marsupio e scappava via. Pare che nessuno abbia assistito allo scippo.

Pochi istanti dopo una signora che passava di lì ha trovato la bambina in lacrime e si è fatta raccontare quanto accaduto. A quel punto ha chiamato la mamma della piccola, che è accorsa sul posto: «Mia figlia non ha dormito quella notte, era troppo spaventata e ci è rimasta malissimo, considerato poi che sono le primissime volte che ha il permesso di muoversi da sola in paese per brevi tragitti».

Il sindaco di Nave Matteo Franzoni ha chiamato la donna insieme al comandante della Polizia locale e, dopo aver espresso vicinanza alla bimba, che peraltro il primo cittadino conosce dal momento che è figlia di una consigliera comunale, ha replicato che «si tratta di una brutta bravata da non sottovalutare e sulla quale bisogna andare a fondo: fatti del genere non si sono mai verificati a Nave, un paese dove vogliamo che anche i bambini possano sentirsi al sicuro quando escono di casa».

Dopo la fuga si sono perse le tracce dello scippatore, che prima di commettere il reato pare fosse in compagnia di altri ragazzi. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.