Bagno nell’Oglio in inverno: riparte la stagione a Palazzolo

Da una curiosità individuale a una routine condivisa, il gruppo Amici del Freddo di Palazzolo rappresenta un esempio di come una pratica insolita possa trasformarsi in una comunità affiatata. Qualcuno li chiama «pazzi», qualcuno li ammira profondamente ma manca di coraggio: loro però si distinguono dalla massa e si immergono nelle acque del fiume Oglio quando le temperature sono più basse. E domenica scorsa hanno inaugurato la nuova «stagione».

Origini

Tutto ha avuto inizio nel novembre 2019, quando un appassionato ha deciso di provare i bagni in acqua fredda, ispirato da un amico. Con il passare del tempo, il passaparola e i social hanno fatto il resto: oggi il gruppo, nato ufficialmente tre anni fa, conta circa quaranta membri, con nuove persone che si uniscono ogni settimana per sperimentare i benefici di questa pratica.

Benefici

«I bagni in acqua fredda, praticati principalmente nel fiume, sono noti per i vantaggi fisici e mentali che offrono: miglioramento della circolazione, rafforzamento del sistema immunitario, qualità del sonno e sollievo dai dolori muscolari – hanno spiegato i membri del gruppo –. Non meno importante è l’effetto positivo sull’umore, grazie all’adrenalina sprigionata durante l’immersione. Nessuno si è mai ammalato per un bagno freddo, contrariamente alle credenze popolari».

Incontri

Gli incontri si svolgono ogni domenica mattina, rigorosamente a digiuno. Il ritrovo è spesso alla località Rosta di Palazzolo, ma spesso i membri del gruppo esplorano anche acque di montagna. Il rituale varia: c’è chi pratica respirazioni profonde seguendo il metodo Wim Hoff, chi entra gradualmente e chi si tuffa coraggiosamente. Anche la durata del bagno è personalizzabile, con una media di 10-15 minuti. La prima volta, però, si consiglia di non superare i 7 minuti.

Socialità

Il post-bagno è un momento di socialità: una colazione conviviale a base di bevande calde e dolci per recuperare la temperatura e condividere le sensazioni vissute. «Chiunque voglia unirsi agli Amici del Freddo può trovarci ogni domenica, da novembre a maggio, in zona Rosta o seguirci su Instagram», hanno concluso.